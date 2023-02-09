威力彩連6槓，今（9日）頭獎上看5.1億元，命理師楊登嵙分享開運訣竅，可用2個紅包，其中一個放入1顆紅豆，另一個則放6顆綠豆再放入包包中，就有機會獲財神眷顧，另一招則是可拉拉耳朵、動動鼻子，就可累積財氣和福氣，並點名生肖屬兔、虎、馬、狗今日財運超級旺，可好好把握。

據《ETtoday新聞雲》報導，楊登嵙說， 今（9日）在命理學角度是「戌日」，戌與12生肖的「狗」為互相搭配，不過不是只有肖狗財運爆棚，與其三合的生肖虎、馬，以及六合的兔都有機會中大獎。

楊登嵙提醒，生肖屬兔、虎、馬、狗可牢記「火來生土」的口訣，火色系為紅色、粉紅、紫色、紫紅、橘紅，土色系則是土色、黃色、米色、棕色、咖啡色，可穿以上相關色系的服飾去買彩券，若有貔貅手飾也可戴著出門，財運將會更旺。

楊登嵙指出，有2個最佳時辰為中午11點至下午1點和晚上7點至晚上8點，可從所在地點或家中出發往西方，也就是太陽下山的方位尋找彩券行，就有機會獲得財神眷顧。

楊登嵙分享，今年為水兔年，可用「一六共宗水」開運法來累積財氣、旺磁場，首先可用2個紅包，其中一個紅包放入1顆紅豆，另一個則放6顆綠豆，接著再放進包包裡，象徵把旺磁場帶在身上，讓新的一年好運旺旺來，另外，也可拉拉耳朵、動動鼻子，讓氣場動一動累積財氣和福氣。