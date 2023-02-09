今年64歲的好萊塢女星蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer），曾出演1992年電影《蝙蝠俠大顯神威》（Batman Returns），以經典角色「貓女」深受觀眾喜愛，被譽為「影史最性感貓女」。近日，她現身紅毯，以凍齡容貌和窈窕曲線驚豔四座，與最近臉部太僵、流出崩壞照的瑪丹娜（Madonna）相比，大家紛紛感慨優雅老去真不簡單。

漫威最新電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》即將推出，參演的蜜雪兒菲佛於7日出席洛杉磯的首映會，凍齡美貌也隨之曝光，只見蜜雪兒一頭亮麗的金髮自然披散肩頭，一雙藍色雙眸看起來相當清澈迷人，雖然眼角仍留有歲月的痕跡，但氣色與膚況都相當紅潤健康。

而在造型與禮服上，她以一襲一襲黑色高級訂製禮服，雖然全身包緊緊，但精緻又繁複的抓皺設計，婉美襯托出她玲瓏有緻的身體曲線，彷彿整個人都年輕20歲，面對鏡頭，她露出自信的淺笑，盡顯女神氣場。

照片曝光後，網友們紛紛留言讚賞「不可思議的美麗」、「怎麼都不會老？」、「實在太優雅了」、「仍舊是全場最漂亮的女人」，而同為64歲的流行天后瑪丹娜最近卻被捕捉到，登上葛萊美舞台頒獎時，僵硬的面容疑似整形過度，崩壞模樣嚇壞不少網友。