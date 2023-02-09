武打女星夏光莉早年在《新白娘子傳奇》以「李碧蓮」一角打開知名度，近年因和前男友藍文青撕破臉一度對簿公堂。最近她上節目自曝在朋友間聽到的離譜故事，她表示有個朋友外型很美，跟開火鍋店的男友交往，懷孕後發現對方有小三，第三者種種條件都不如她朋友，沒想到該男最後選擇了醜小三，只因有處女情節，讓人聽了傻眼。

夏光莉最近上《新聞挖挖哇》談對兩性關係的看法，她認為男人都有劣根性，她認識一個男的原本是流氓出身，後來意外開火鍋店大獲好評，賺了不少錢，該男天天出去喝酒、鬧事，店裡都交給他未婚妻打理，未婚妻長得漂亮又有能力，平時很嚴格在管束男友，某天未婚妻邀閨密來吃火鍋，未料一個月後閨密竟跟火鍋店老闆發生關係，讓未婚妻有如晴天霹靂。

夏光莉說，那位未婚妻深受打擊之際竟發現自己懷孕，便要開火鍋店的男友在兩人之間做決定，沒想到該男竟選擇小三，還說：「因為妳的閨密是處女」，言下之意指自己還有傳統思想，覺得既然是小三的第一個男人，就應該要對對方負責，未婚妻暴怒之下便決定去墮胎。

【精華版】未婚妻傷心欲絕！老公「處女情節」毀她終身幸福

夏光莉表示，當時她們聽到這故事都覺得不可置信，因為小三條件不好，又醜又胖還滿臉痘子，虧火鍋店老闆是不是被鳥啄瞎了眼睛，後來男方跟小三結婚，還連生了4個小孩，但每個心臟都有問題，夏光莉說之後她才明白火鍋店老闆選醜小三的原因，是女方婚後不僅不管他，還天天在店裡做牛做馬，讓男方在外面痛快逍遙，花天酒地也沒關係，相比先前會管他的未婚妻可說是選到了天堂，因此夏光莉才覺得，男人都有劣根性。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！