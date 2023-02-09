台灣時間2月6日（一）上午9時17分左右，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）發生規模7.8強震和7.7級餘震，緊隨而來的餘震不斷，本次災難性地震土耳其罹難人數持續上修，目前累計近13000人，受影響民眾超過1300萬人。反對黨代表痛批政府應急服務的反應太慢、政府準備不足，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）則強烈反彈，災後應要團結，並稱面對這樣大規模的災害，無法做到萬全準備。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）和《英國廣播公司》（BBC）9日報導，艾爾多安先前表示，自其南部省份發生致命地震以來，土耳其已經啟動了所有機構和必要資源採取了行動。

他在視察卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）的救災工作時說：「我們已經調動了所有的資源。」艾爾多安時說：「國家正在與市政當局，特別是土耳其緊急機構（AFAD）合作，並採取了所有手段。」

為了迅速開展搜索和救援行動，土耳其7日（二）宣佈在地震災區省份實行為期3個月的緊急狀態。地震發生後，來自世界各地的慰問紛至沓來，對土耳其表示聲援，許多國家包含台灣都派出了救援隊並且提供援助。

批評者稱，應急服務的反應太慢，政府準備不足，艾爾多安承認政府遇到了一些問題，但他說現在情況已經「得到了控制。」土耳其最大在野黨共和人民黨黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）抨擊：「如果有一個人對此負責，那就是艾爾多安。」

📌Erdoğan, Kahramanmaraş depremi sonrası kendisini eleştirenlere "Üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum" dedi. pic.twitter.com/AjbRQmyR22 — 23 DERECE (@yirmiucderece) February 8, 2023

艾爾多安則回擊了這項指責，強調災難發生後需要團結：「在這樣一個時期，我不能容忍人們為了政治利益而進行負面宣傳，」並稱不可能為這樣大的災難規模做好萬全準備。

地震發生後土耳其將舉行為期7天的全國哀悼，該國所有的全國性體育賽事都已暫停，直到進一步通知。全國的學校將關閉至2月13日，10個受災省份的學校將停課至2月20日。