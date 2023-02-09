「請幫幫鄉下音樂班的學生！」大甲城公益募款音樂園遊會將於本周六登場，大甲中央扶輪社為協助台中市順天國中音樂班老舊樂器更新募款，投入近半年規劃，結合在地音樂及表演藝術團體共同參與演出；並邀請胖卡美食餐車銷售特色美食。園遊會盈餘將協助音樂班添購新樂器，藉此活動邀請市民們一齊同樂做公益。

主辦單位指出，活動現場將出動17台各具特色胖卡餐車，從西式的炸物、PIZZA、黃金脆皮起司捲、可樂餅，到中式的大腸包小腸、烤魷魚、雞蛋糕、手調冷熱飲…數十種琳瑯滿目的餐食，讓一家大小在欣賞五彩繽紛的擬人化胖卡車之餘，也能吃飽喝足。

大甲城公益募款音樂園遊會，現場將出動17台各具特色胖卡餐車，同為管樂團募款出力。(主辦單位提供)

大甲中央扶輪社長陳力平說，中央扶輪社特結合扶輪家庭日，並邀請D2分區及其他友區一同參加。除額外撥經費統籌舉辦公益園遊會外，也將原先家庭日活動預算投注於此次公益園遊會，同時達到扶輪親子互動目的，讓扶助家庭度過一個充實有愛的家庭日。

順天國中管樂團成立至今20餘載，承續大甲區國小音樂專長學生能夠繼續發展音樂天分。創校至今屢屢在全市與全國比賽獲得相當優秀的成績，2021年更榮獲全國賽室內管樂合奏之「特優」佳績。

因許多大型樂器在日積月累的使用後皆已老舊，很難發揮樂器該有的音質。校內徵招部分團員，無力負擔個人樂器費用，需要買添購新的樂器或是大維修，此次管樂團將於音樂園遊會演出募款，望能延續順中管樂團的輝煌。

主辦單位強調，活動當天將舉行文化健走，由大甲體育會與甲安埔社區大學共同協辦，大甲鄉間小路一圈約4公里多，路途上會經過保安宮，在場將有專業的文史老師做文化導覽說明。另在健走沿途也有設置2個神秘點，會有老師在現場速寫並做義賣，同為管樂團募款出力。