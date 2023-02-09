「煩死了，好想離職」！電影發行商《甲上娛樂》昨（7）日上午在臉書粉絲專頁發布貼文寫下了這句話，讓不少網友嚇一跳，以為是小編忘記切換帳號發文，替他捏了一把冷汗，沒想到這其實只是宣傳新電影的宣傳手法。

「煩死了，好想...」引爆社群跟風 《甲上娛樂》小編發文原因曝光

《甲上娛樂》小編7日在臉書粉絲專頁發文大喊「煩死了，好想離職」，嚇壞不少網友，許多人都以為是小編忘記切換帳號誤發文，紛紛留言提醒，也吸引許多「藍勾勾」名人與各大粉專小編前來朝聖互動，「我以為是我發的」、「欸？還以為是自己的發文手抖了好幾下」、「小編從影最真實心聲！！！」、「以為是大冒險其實是真心話」。

然而這篇貼文其實不是不小心，而是「故意」發的！一切都是為了宣傳即將上映的法國喜劇電影《不離職冒險王》所安排的梗文。真相曝光後讓網友一面倒讚嘆《甲上娛樂》小編的超強行銷創意，「這下離不了職，可能還會多綁幾年約了」、「這招厲害，小編要加薪！」。

最新社群梗單日網路聲量破萬！關鍵領袖驚見「理想渾蛋、聞氫哥」這篇發文不僅吸引大批網友留言討論，更在臉書上掀起一波跟風潮，各大品牌、媒體粉專以及網紅名人都紛紛跟進，以照樣造句的形式發文。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到這次帶動「煩死了，好想...」社群梗熱度爆棚的「關鍵領袖」前4名，除了《甲上娛樂》之外，還有知名樂團「理想渾蛋」、花東縱谷國家風景區管理處，以及擁有「座標之力」、以「心靈毒雞湯」爆紅的臉書名人「聞氫哥」。

另外，《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「煩死了，好想...」的社群梗討論趨勢，截至今（8）日上午12時，一共累積17,726筆網路聲量，且光是7日就創下13,540筆討論，可見其爆紅程度相當驚人！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月06日至2023年02月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『煩死了，好想離職』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。