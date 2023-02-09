幫愛車選好位！

許多人買房子時，同樣也會為了停車位傷透腦筋，尤其現在不只房價漲，車位價格也連帶大幅走升，據2022年調查，台南市機械車位的漲幅30.9%，為六都最高；而高雄市平面車位漲幅29.6%、機械車位漲幅23.8%。一個車位動輒幾百萬元，若是挑錯車位，不僅將來難停放，還可能增加愛車受傷的風險。

除了價格，挑選車位還要考量到停車位與出入口的便利性，要盡量避開轉彎處、監視器死角、注意上方有無管道等。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查民眾、網友買車位最在意的十個關鍵，一起來看如何挑車位不踩雷？

10、不靠近消防器材、電箱

車位若是靠近消防器材、電箱等，一旦碰上需使用設備或維修可能常常會被要求移車，施工時間長的話，可能還有段時間不能停車。「萬一消防機組故障要維修時，你的車位剛好空著，工程車會借停一下」、「能不買在機房旁邊當然是最好的」、「基本上是不會有影響，因為消防室只是一些設備在裡面，就把它當成一般的儲藏室也可以，只是機械會運轉而已」。

9、土地持分

停車位根據產權登記狀態有三種分類，分別是「法定停車位」、「增設停車位」、「獎勵停車位」。法定車位原本就多計入共有部分內，沒有獨立權狀，必須跟隨房屋買賣而移轉。增設車位與容積獎勵停車位則有獨立權狀，可以登記為專有部份，所以可以單獨買賣。「出租有時間性， 買車位要買土地所有權」、「少買一個車位跟多買一個車位的土地持分有差啊」。

8、貸款成數

由於停車位不像一般房屋，可以投保火險和地震險，加上車位拍賣不易，價值相對打了折扣，因此銀行幾乎不提供停車位貸款，目前只有一家國際商銀受理。不過該銀行的方案是，具有單獨所有權狀的「平面停車位」才能申請貸款，且貸款年限最長僅七年、利率也比一般房貸高出不少，目前是5.15％起跳。「一般車位要貸款，我是建議還是月租吃到飽即可」、「通常是要跟房子一起打包這樣比較有機會一起貸款，單獨機械車位真的很難貸款」。

7、停車場樓層

不同停車位樓層各有優缺點，像是B1因為靠近出入口，進出方便，最受大眾喜歡，但價格通常是最高的。而愈往下的樓層，價格愈便宜，但代表上坡需要催油門的次數更多，對車體耗損相對也比較大。「每次都選B2 ，因為沒有機車位～都是汽車格很單純」、「最多我選B2，再下去的不考慮」、「B1為風口處，灰塵、垃圾容易飛進去。最底層大多有污水暫存池，污水泵浦一旦故障或是停電，就可能會淹水」。

6、車位大小

依照規定，標準平面停車位大小為寬250公分，長550公分；不過建商在配置停車位時，會依據住戶需求有大、小之分。一般來說，大車位長600公分、寬250公分；小車位長575公分、寬225公分。因此購買車位前要注意是否符合自家車型大小。「買大的不會後悔，買小的後悔會很堵覽（不高興）」、「能大一定大～能選旁邊還有多的空間位置更好」、「朋友買小的被包夾，人都下不來」。

5、轉手難易度

誠如第9名所述，車位有產權問題，假如民眾買了之後發現沒有停車需求，不是想賣就可以隨便賣掉；又或是車位不佳，日後也難以用好價格轉售。「機械車位超級難賣，平轉賣了5年，去年漲太誇張我才賣掉」、「車位有獨立產權，雙車位到時候可以拆開賣，房+車、車」、「雙車位很好阿！可租可自用可單賣，且車位是沒在跌的」。

4、可否放置私人物品

不少公寓大樓常遇到，有住戶雖然買了停車位，但都沒有在用，把車位當作私人儲藏室堆滿了雜物，或停放腳踏車、摩托車。但事實上，受公寓大廈管理條例規定，地下停車空間就是停車用，依法是不得堆放雜物的。「我把摩托車放在我的汽車停車位，還被人推倒，氣到我裝監視器，才不敢再推我的摩托車」、「我們社區汽車停車格只能停汽車，不准停機車，也不准停腳踏車」。

3、維護管理費

買了車位後續還會需要繳例行性的保養費、電費或管理費（清潔費），長期下來也是一筆開銷，因此大眾多會在意維護管理費的多寡。「機械車位存在許多隱形成本，包含定期的保養和維修費用，長期累計下來，其實不見得划算」、「像這類型機械式的停車塔， 每月都要定期保養，管理費也相對高一些」、「透天的好處不需繳管理費跟買車位」。

2、車位類型（坡道平面/坡道機械…）

停車位在使用類型上，大致可分為四種：坡道平面、坡道機械、升降平面、升降機械停車位。另外還有倉儲停車位、塔式停車位、車庫停車位。車位依類型、優缺不同而有不同價位，像是從使用便利性及往後的維護成本來看，坡道平面停車位會是最貴的，最便宜則是升降機械停車位。「機械平面車位，發現這期的公共電費要一千多」、「台北市10坪左右的地下平面車位動輒要價二、三百萬」。

1、價格

隨著房價高漲，停車位價格也越來越貴，據2022年實價登錄資料顯示，六都車位近三年普遍上漲，尤其台南市機械車位漲幅最高達30.9%，高雄市平面車位也有29.6%的成長，平均一個車位要價近156萬元。台北市雖然只漲不到一成，但平面車位均價260萬元。「台北市2010年左右平車行情也是150、180（萬），一路飆上500（萬）」、「現在買車位真的很不划算阿！現在隨便一個市中心的新建案平車都要220-250（萬），而且說不定還在地下五、六樓...」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月07日至2023年02月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買車位的在意點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統