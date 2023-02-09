2023高雄燈會首次移師到蓮池潭舉行，許多燈飾作品受到民眾熱烈好評，雖然燈會在元宵節過後已經圓滿落幕，高雄市政府觀光局決定將部分作品延長展期，包括18米高的「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」展至2/12；「翻轉未來視」牌樓燈籠、秘境神獸及穿越時空，將留置原地展至2/28；兔高高の洞物派對移至蓮池潭兒童公園及壽山動物園，民眾可以把握機會到現場欣賞最具話題性的燈飾作品。

高雄蓮潭燈會7座神獸幻化成封神演義內神話動物，將原地展至2/28。(高雄市觀光局提供)

高市府觀光局高閔琳局長表示，卯兔年的高雄蓮潭燈會創下許多史上之最，包括史上最具台灣味、尺寸最大ㄇㄚˊ幾兔、最具話題翻轉燈籠及親子最愛可愛動物。燈會結束後為延續作品價值，將部分燈飾作品延展，讓喜愛本次燈會及來不及賞燈的民眾，也能一賭全台網路聲量最高的燈飾作品，包括超人氣IP貼圖創作者雪路的18米高「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，也是全台尺寸最大水上主燈，將陪伴大小朋友過完寒假展至2/12。

高雄蓮潭燈會燈飾作品兔高高の洞物派對，移至壽山動物園及蓮池潭兒童公園續展。(高雄市觀光局提供)

本次討論度最高的「翻轉未來視」由林國慶老師製作，以「翻轉」為核心概念，展現獨特角度看世界；呼應今年最具宗教色彩打造的「秘境神獸」，有7座神獸幻化成封神演義內神話動物，在晚間於潭中小島自發光芒；及以璀璨星光銀河的概念藉光影打造一個光廊的「穿越時空」等，都將原地展至2/28。

高雄蓮潭燈會討論度最高燈飾作品翻轉未來視大燈籠，將原地展至2/28。(高雄市觀光局提供)

燈會期間最受親子喜愛的「兔高高の洞物派對」的可愛動物好朋友們，有兔高高、高雄熊、歡喜鼠、咕咕雞、紅豬豬、LuLu（長頸鹿）以及動物園的明星獴弟弟（狐獴）等夥伴，將移到蓮池潭兒童公園及壽山動物園繼續賣萌陪伴大家。

以璀璨星光銀河的概念藉光影打造光廊的「穿越時空」，將原地展至2/28。(高雄市觀光局提供)

延續這波熱潮，觀光局與經發局攜手加碼推出的「在地消費抽iPhone」好評如潮，只要在2月28日前於左營區商店消費滿200元，將實體發票或收據拍照上傳至觀光局指定專區( https://khh.travel/invoice/ )，就有機會獲得iPhone14。趁著寒假尾聲及228連假的期間，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往蓮池潭及壽山動物園，賞燈之餘還能消費抽大獎，快把握機會跟上熱潮來高雄景點拍照打卡！