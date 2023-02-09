47歲的日本女星神田宇乃（神田うの），自從2007年嫁給年賺2000億日幣（約台幣479億元）的「柏青哥小開」西村拓郎後，便經常公開炫富的貴婦生活而經常引發爭議，然而丈夫2020年因腦梗塞（中風）病倒，為此不離不棄照顧，讓不少人大感意外。豈料，今(9)日早上卻遭日媒爆出密會大陸富商半澤龍之介，引發熱議。

據日媒《女性SEVEN》報導，神田宇乃以一身貴氣打扮出現在一間位於東京市中心的酒店門口，此外，更透露自去年夏天開始，她便以每周一次的頻率到訪這間酒店，並一待就是一兩個小時左右，且房間內等候的也非是她中風的丈夫而是大陸富商半澤龍之介。

據悉，現年44歲的半澤龍之介自武漢大學畢業後，飛往日本攻讀碩士學位，後便在日本創業，成立一間廣告公司，更跨足程式以及遊戲產業。兩人認識後，互動頻頻，半澤龍之介的前妻更與他發生爭吵後離婚，由於離婚時間點相當可疑，且傳出原因是「和女性問題相關」，使得男方產生外遇疑雲。

然而，對此消息，雙方事後都口徑一致的否認了有不正當關係，而神田宇乃所屬經紀公司也駁斥不倫傳聞，表示：「消息並非事實。」指出兩人僅是簽訂工作方面的契約，一同發展「線上健身」方面的業務，且在飯店的房間內也有他人在場，並非兩人單獨碰面，否認了「婚外情」的消息，此外，知情人士也表示：「神田宇乃有家庭，她要和經濟困難的人發生男女關係是不可能的事。」