前副總統陳建仁接任行政院長，對於他是否會挑戰2024，各界眾說紛紜。民進黨台北市議員王世堅8日自曝與陳的關係，直言「我眼中認識的陳建仁，不會有那樣的意願跟企圖心！」且他認為總統蔡英文為了歷史定位，不會阻撓副總統賴清德參選2024總統。

王世堅昨（8）日在網路節目《下班瀚你聊》接受專訪，以「聖光一出，誰與爭鋒」8個字來評論陳建仁。他提到，行政院前院長蘇貞昌過於強硬，靠著數十年專業律師、立委、縣市首長等經歷，練就出非常好的口才，但在立院與不同政黨的立委硬槓，雖然把他們通通打翻，結果卻是輸了民心，「不管是誰選出來的，他就是代表人民，就是老闆，部長、院長是公僕，就是夥計，老闆來問事情、來查帳，夥計怎麼吱吱喳喳。」

「即便是政敵也應該互相尊重！」王世堅認為，蘇貞昌應針對問題具體答覆，而不是東扯西扯，且因為他的帶頭，許多部會首長也拿出類似態度，而陳建仁雖然處事溫和，卻是外圓內方、外柔內剛，該有的堅毅果斷不會少還更為圓滑，因此他認為由陳推動政務將會更成功。

針對陳建仁是否會挑戰2024，王世堅首先透露，自己的辦公室主任與陳是世交，在同一個教堂做禮拜，他也因此有機會與陳一同參與過部分活動，「我眼中認識的陳建仁，他不會有那樣的意願跟企圖心，他這一次連擔任行政院長，也是蔡英文一而再、再而三，他才勉為其難。」

主持人黃暐瀚追問，蔡英文會不會拱陳建仁選總統？王世堅則說，蔡英文並沒有討厭賴清德，如這次賴接民進黨主席，蔡就沒有故意安排人競選，2024民進黨已定於一尊，就是賴選總統。

王世堅強調，對於蔡英文來說，已達到政治的最高位階還順利連任，並率領民進黨走過最低潮時期，在歷史定位上會是美名，「我認為在保有歷史定位之下，蔡總統根本不會去做任何阻撓賴清德的事」。