台南市立醫院中醫部醫師張維麟提醒，體質虛、腸胃虛弱的人不適合執行168斷食。（曹婷婷攝）

根據統計，7成國人減重是為了追求體態好看，其餘則因健康問題而減重，可以說減重瘦身形同「全民運動」；近來相當風行的168斷食，優點是易執行，但台南市立醫院中醫部醫師張維麟提醒，體質虛、腸胃虛弱的人不適合。

一名20歲妙齡女子，165公分、體重50公斤，身材標準但對體態不滿，天天只吃一餐，因而頭髮枯燥、月經失調且嚴重便祕，張維麟診斷為「減過頭了」，導致腸胃虛弱且痰溼水腫，經過他以中藥調理後，不只腸胃功能變好也改善便祕，雖持續168斷食法但進食量變多，體重反而還減輕。

張維麟說，168斷食法好記也容易執行，每天集中8小時內進食，其餘16小時禁食，少吃一餐即可做到，如搭配飲食控制跟運動，肥胖者初期減重效果就很明顯，但很多人選擇早餐不吃，容易精神不好，中醫也認為，早餐不吃易增加膽結石機率，因此，他也提醒，不吃晚餐比不吃早餐來得效果更好。

此外，他也提到，剛開始嘗試168斷食，肚子一直處於飢餓狀態，可進食的8小時內反而容易吃更多，而現代人腸胃問題多，舉凡胃食道逆流、胃潰瘍者短時間吃太多會造成腸胃負擔，甚至有人因此吃過頭。

張維麟強調，減重的重點就是少吃、多動，吃得少自然能減輕體重，但固然體重減輕了，若未能搭配運動，整個人可能看起來會鬆垮垮的、線條也不好看，而有運動的人基礎代謝率高，肌肉比較多，吃一樣多的東西也不易復胖。

他說，人的身體會自己尋求平衡，168斷食法剛開始執行效果都不錯，大部分的人前3個月妥善飲食控制搭配運動的話，會有明顯成效，一般約可減掉體重的10％，但國人減重普遍問題是易復胖，一般減到理想體重後就會恢復原有生活習性，或一忙就不運動。