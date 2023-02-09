2023債券市場春暖花開，「強基金共同創辦人_王大中(Faith)」與「小老闆-黃大展」合體直播，從2023年開春十大預測中深度分析，認為聯準會今年至少會再升息3碼，預計3月及5月各再升息1碼，且隨著升息速度放慢，市場轉而看好投資等級債券上漲機會。

《強基金》秒懂投資級債十年一遇大行情-授權提供

開場提到2023年十大預測，Faith與小老闆認為，高收益債及新興市場債經歷2022年的大熊市，今年穩健的操作保守至少可以期待5%~8%，而新興市場會優於成熟市場，因此新興股、新興債都會有較優異的表現，今年以來新興市場貨幣指數已經有3%~4%的表現。

Faith表示投資人今年不可忽視的投資重點在於「投資等級債」，根據國際信評機構的信用評等，被評為BBB級(含)以上的債券，就屬投資等級債，如投資等級公司債、美國公債、新興市場投資等級債等等。

以投等債而言，目前新興市場美元投等債殖利率高逾6%，根據過去經驗，升息結束後，它的反彈力道也很強，尤其現階段債市仍處於相對低檔之際，如能透過FH新興企業債ETF(00760B)存好債、領好息，還有機會賺取資本利得上漲空間。

新興市場美元投等債殖利率奪冠 。(截圖自強基金2/7日直播授權)

投等債是目前新興市場美元投等債殖利率最高的標的。(圖/取自SICTA投信投顧公會)

復華投信旗下00760B主要追蹤指數為「彭博新興市場美元精選信用債券指數」，其殖利率高達6.37%，居目前市場美元投等債殖利率之首，也優於長期平均值4.5%，相較非投等債或是高股息ETF毫不遜色，還具有不錯的防禦力。

以投資標的觀察，債券前10大發行公司中，卡達國家石油、沙烏地阿拉伯國家石油是全球石油儲量前3大公司；南方銅業是祕魯最大礦產公司，也是全球最大綜合性銅生產商；印尼國家電力是該國的獨占事業；信實工業為印度最大的民營集團，掌握該國化工廠及各種食衣住行，是新興市場當地經濟命脈，都是大到不能倒的企業，也是賺取良好利潤的優質標的。

00760B FH新興企業債ETF前10大標的。 (截圖自強基金2/7日直播授權)

2023年仍是高通膨、高利率的環境，加上經濟衰退風險加大，企業償債能力備受考驗，所以高品質、低違約率的投等債將成為投資組合標配，尤其是高信評的新興企業債ETF。強基金與小老闆的直播中以00760BFH新興企業債ETF舉例，投資人可以了解新興企業債的前十大發行人多為新興市場大到不能倒的國營企業，例如借錢給中油或是台電這樣穩健的公司，無須擔憂違約風險並估有逾5%實力，它不但具有殖利率優勢，還可創造穩健現金流，又能達到資產保護效果，因此在景氣不佳及市場高度波動之環境，會是比較推薦的好選擇。

強基金：單月不重複觀看人數超過10萬人，成立超過10年、全台最大基金、ETF投資社群。活躍人數最多、黏度最強的基金及ETF投資社群。

黃大展：展新投顧創辦人與執行長 以小老闆為筆名。二十多年的債券基金經理人及團隊主管經歷，獲獎無數。