和泰集團旗下共享汽車公司iRent（和雲行動服務公司）日前發生外洩用戶個資事件，交通部公路總局今（9）日表示iRent外洩個資達40萬筆，「情節重大」，依個人資料保護法規定處最高罰鍰新台幣20萬元。

公路總局運輸組綜合運輸科科長賴司烜表示，2月4日派員至iRent稽查，確認iRent未依「個人資料保護法」與「汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」採行適當安全措施致個人資料洩漏，又未訂定完整個人資料檔案安全維護計畫；且因該公司屆期仍未改正，發生外洩風險個資筆數達40萬筆，情節重大，已明確違反個人資料保護法第27條第1項及第2項規定，因此依個人資料保護法第48條第4款規定，處最高罰鍰新台幣20萬元。

賴司烜表示，公路總局已要求業者落實個人資料保護法相關規定，並於2月28日前提送完整改正佐證資料，倘後續查有違反個人資料保護法情事，將按次處以罰鍰。公路總局將持續督促汽車運輸業者落實用戶個資維護及企業社會責任，以保障消費者權益。