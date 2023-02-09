混血童星吳若瑄（Ella）因媽媽是台灣人，爸爸是英國、瑞典、德國的3國混血，讓她4歲時就因精緻的洋娃娃臉蛋被挖角，出道拍攝廣告及電視劇，過去還曾與天后王菲一同拍攝牛奶廣告而一炮而紅，後來開始上學後便淡出演藝圈。如今已17歲的她，再度登上綜藝節目，甜美的臉蛋與修長的身材，瞬間電暈眾人。

現年17歲的吳若瑄，近日登上吳宗憲、陳漢典和LULU共同主持的《綜藝大熱門》，在節目中透露她入行的契機，是小時候跟著媽媽陪哥哥前往攝影棚拍攝平面廣告時，坐在媽媽腿上的她意外被工作人員相中拍照，因此進去演藝圈。隨後還與歌手王菲合作拍攝牛奶廣告而受到矚目；接著吳若瑄回憶當時的她，因在廣告開拍前就掉了門牙，第一天還戴著假牙拍攝，第二天卻忘了戴，當她興奮地去找王菲時，卻把對方嚇了一跳，還來才解釋其實是自己忘了戴假牙。除此之外，吳若瑄後來還曾在電視劇《飛魚高校生》以及《妹妹》中演出，同樣令不少人印象深刻。

而近期吳若瑄除了組成4人團體參加花式滑輪比賽奪下世界第13名外，也積極經營個人IG，並經常在社群平台上分享私下生活及苦練時的照片及影片。她在節目中也不忘展現花式滑輪，大方秀出修長美腿與勻稱的完美身材，令眾人驚艷不已。