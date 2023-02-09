農委會日前表示國人對於肉品消費需求逐年增加，我國設立屠宰場數量隨之增多，因此希望在中階技術工作中新增「屠宰業」，勞動部近日公布相關辦法，新增此類別，但也要符合6年在台年資、薪資門檻等，預估有100家屠宰場可望受惠。

據統計，近年移工從事屠宰工作逐年增加，截至2022年底已有1951人，勞動部近日預告修正「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」指出，為強化及提升屠宰場自主衛生管理與國產內品國際競爭力，推動屠宰場實施食品安全管制系統（HACCP），經決議同意將屠宰業納入中階技術工作範圍，

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良表示，屠宰業開放移工已久，原本未開放中階技術人力，但考量部分移工長期從事屠宰業，也有留台意願，因此才會開放中階屠宰工作。

此外，勞動部近日也預告修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，再次放寬中階技術人力門檻，只要任用達3年、受訓滿80小時即可，莊國良說，考量家庭看護開放雇主可用自評方式達到技術門檻，因此也開放產業類雇主可以用企業自訓滿足中階所需的技術門檻。