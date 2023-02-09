藝人隋棠2021年購入大直豪宅，最近卻因為小孩製造噪音問題，遭樓下住戶告上法院，後續隋棠也發表聲明自清，事件持續引發外界熱烈討論。有房仲透露，隋棠以每坪單價不到67萬買進，明顯低於社區行情約每坪80萬至90萬，情況確實蠻特殊，也可能是屋主急著求售等因素。

隋棠在北市中山區明水路上建案購買樓中樓產品，據悉前屋主最初開價1.4億元掛賣，同時以逾10萬元租金出租，直到2021年初房客退租，原屋主大降價求售。該物件為8～9樓的樓中樓戶，實價揭露當年4月時以總價8250萬元成交，等於便宜5700萬，換算每坪單價僅66.8萬元。

根據NOWnews報導，房仲業者郎美囡分析指出，隋棠所住的豪宅可說是大直最精華的地段，該社區成交價格一直很穩定，每坪約落在80萬至90萬間，而且2021年房市氛圍不錯，前屋主以低於平均稍多的價格賣給隋棠，這樣的情況確實有些特殊。外界則猜測，前屋主是否因「鄰居問題」才降價5千多萬求售。

郎美囡強調，2019年底至2020年疫情席捲全球，投資人除了把錢投入股市，轉到相對較穩定的房市也成為風潮，她分析2021年無論是豪宅、中古屋等交易量都變多，房價理應不會便宜到哪去，隋棠家前屋主「大降價」原因不得而知，也可能是屋主急著求售。