一名男網友表示，在停車場看到一台賓士車，但LOGO不是熟悉的「三星芒」，而是像肉粽圖案的標誌，他問「為什麼這台賓士是一個粽子的標誌？」貼文引發網友議論，當中有不少人解答說，肉粽標誌是賓士頂級款邁巴赫（MAYBACH）的LOGO，一台要價千萬，「看到這台車閃遠點就對了」。

原PO昨（8）日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張照片，只見一處停車場的停車格停了一台黑白相間的賓士，前引擎蓋還標有「MAYBACH」字樣，卻不見賓士「三星芒」的LOGO，而是一個宛如肉粽的LOGO。他好奇問，「為什麼這台賓士是一個粽子的標誌？」

圖文曝光，網友開玩笑說，「屈原的車」、「屈原座駕」、「屈原聯名紀念款」、「端午節限定」、「山寨版的賓士囉」、「端午節特仕版」等。

留言中不少懂車的網友說，原PO看到的車款是賓士的頂級款邁巴赫（MAYBACH），「看到這台閃遠點就對了，一台要價千萬」、「撞到它你連粽子都吃不起」、「有錢也不一定買得到」、「離遠一點，很貴哦」、「這是賓士最貴的邁巴赫」、「邁巴赫比賓士還要貴很多」、「撞到它直接一年薪水沒了」。