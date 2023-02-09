隋棠近日被鄰居控訴放任孩子喧嘩，因此登上新聞版面，引發軒然大波，未料卻被鄰居列出「7大罪狀」反擊，雙方目前各執一詞，有待法院定奪，對此，主播劉芯彤表示惡鄰居議題發酵，推測可能與鄰居間感情冷漠有關，接著透露過去樓下住的大媽總是拉開嗓門罵人，卻不見有鄰居要求改善，也讓她點出背後關鍵原因。

劉芯彤指出惡鄰居的行為成為網友熱議話題，不禁好奇是否與現代鄰居感情冷漠及人與人相處模式不同有關，接著指出從小住在五層樓公寓，只要有鄰居大聲關鐵門，除了一樓住戶不會受影響，其他樓層肯定都聽到，甚至穿高跟鞋或者用跑的上樓梯，聲音也會傳到各住戶耳中，尤其是四樓住的大媽有著極大嗓門，每次罵人時音量都大到在聽實況轉播，卻未曾有住戶要求改善，反倒彼此還會互相幫助，讓她直誇：「比遠方親戚還更能互相照應」，也不忘強調：「很多時候是自我約束與多點體諒兩者之間能不能平衡，還有不要得理不饒人」。

對此，網友紛紛回應：「房子都是相連的，有錢有預算真的可以住獨棟透天比較好」、「我們這棟樓梯間有空的人就去掃，過年只要聽到有在洗樓梯，在家裏的一定會出來一起清洗，雖然是5樓老公寓,住起來是溫馨有人情味」，此話也釣出劉芯彤回應：「通常最有空的就是爸爸啦」。