台灣去年12月的外銷訂單521.7億美元，年減23.2％，主要是中國大陸訂單遞延效應引起，而外界質疑蔡政府如持續阻擋兩岸直航點，是棄台商生活而不顧，民進黨立委許智傑認為，針對台商的權益，及台灣貿易的需求，勢必要與中國大陸恢復疫情前的互動。

中國大陸國台辦昨日宣布希望恢復兩岸直航的16個航點名單，並抨擊台灣政府以疫情為藉口，拖延恢復兩岸直航。

許智傑說，蔡政府為了拚經濟顧台商，也展現相當高的誠意，而能否恢復往日交流的關鍵，其實在於習近平的態度。