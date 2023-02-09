劉女經手術取出近30顆肌瘤，讓醫護理人員心疼說：「這位媽媽毅力驚人！」(光田醫院提供／陳世宗台中傳真)

40歲的劉女是位單親媽媽，終日忙於工作及照顧孩子兩頭燒，長期貧血生理期時狀況更為嚴重遲未接受檢查，日前暈眩昏倒被送進急診。光田醫院指出，經檢查發現血紅素低至3.6且腹腔有異狀，婦產科診斷出她子宮肌瘤嚴重，屬多發性肌瘤須儘快手術處理；醫師取出大小不一29顆肌瘤，讓醫護理人員心疼說：「這位媽媽毅力驚人！」

光田婦產部長蘇棋楓說，劉女術後恢復良好，解決子宮肌瘤問題後，連帶貧血症狀也獲得改善，對於生活品質與工作情況都有幫助。子宮肌瘤是婦女很常見的良性婦科腫瘤，好發於30至50歲，劉女的症狀是長期經期出血量過大，一直忍耐不適輕忽嚴重性。

蘇棋楓指出，子宮肌瘤問題單從身型外觀是看不出來異狀，會不會疼痛關鍵是肌瘤生長的大小和位置狀況，若是有壓迫到周圍臟器，像膀胱、腸道、骨盆或腰背神經等，會引起相關不適與疼痛；也曾有婦女與子宮肌瘤和平共處至更年期的案例。

蘇棋楓表示，現代婦女因壓力、飲食、環境荷爾蒙，及代謝等各種綜合因素刺激下，易造成子宮肌瘤。子宮肌瘤一般多是良性纖維瘤，女性朋友不需過度緊張，但也不可掉以輕心，只要有月經週期不正常、出血多、時間長、有血塊等異樣，須至婦產科進一步檢查，才不至於小病拖至大病。

蘇棋楓強調，子宮肌瘤根據生長的位置造成的影響可大可小，輕則終其一生都不知道罹患子宮肌瘤，嚴重則有可能影響受孕，令胚胎不易著床，受孕後肌瘤團塊也可能擠壓胚胎導致流產。若有肌瘤問題也不用擔心，治療方式如無創手術海扶刀及達文西機械手臂微創手術，都是治療肌瘤的新選擇。