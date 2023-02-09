一名謝姓男子與老婆結婚3年，就開始心癢外遇，被老婆抓包偷吃3女，其中還和小三互傳鹹濕對話，內容包括「猜拳決定下次嘿咻誰在上面」、「可以騎上駕駛座」等語，甚至還外出發生肉體關係，又與另2名女子經常性常聊互相挑逗，遭正宮一怒告上法案求償50萬，法院認定兩人逾越一般男女關係，判賠謝正宮30萬元。

根據判決書，謝男在109年10月底至同年12月間，以通訊軟體與小三互傳鹹濕簡訊，正宮事後在謝男手機中發現，小三傳給他「猜拳決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎」、「我想今天沒有我，應該也有別人出現、也許前女友或新對象。」此外，兩人還多次在外發生關係。

此外，正宮還控訴，丈夫也在2020年12月至2021年12月間，以通訊軟體分別與暱稱「琦琦」、「臻臻」的女子互傳親密對話，有時一聊超過一個小時，讓他精神承受極大壓力幾乎崩潰，甚至在親朋好友面前抬不起頭，顏面盡失，因此對丈夫和小三提告連帶賠償50萬元精神撫慰金。

但是在開庭審理期間，謝男與正宮均未出庭，法官檢視正宮所提出丈夫與小三親密對話，以及手機畫面翻拍照片，確認謝男瘸時與小三互相傳送挑逗、性暗示之訊息，足以認定已逾越男女交往之分際。

法官也認為，謝男與暱稱「琦琦」、「陳臻臻」之女子間之其他對話內容，亦無逾越男女交友分際之情事，而就正宮指控謝男與暱稱「陳臻臻」之女子通話1小時內容為何，正宮並未提出錄音或譯文，難以認定謝男有逾越男女交友分際。