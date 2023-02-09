美東時間8日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華府與北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行記者會時表示，過去幾年來至少在五大洲發現過中國大陸的偵察氣球，美國一直與盟國保持聯繫，並分享相關行動的訊息。

美國之音報導，布林肯指出，美國已經通過華府和駐外使館，與世界上數十個國家分享訊息。「我們這樣做是因為，就中國的這項計畫而言，美國並不是唯一的目標，該計畫侵犯了五大洲各地國家的主權」。

當被問及是否認為中國國家主席習近平知道偵察氣球行動時，布林肯回應稱，至於誰要對此負責的問題上，中國要對此負責，但「在另一層面上來說，究竟是具體哪些個人有無負責並不重要」。

布林肯還指出，美國正在從氣球回收工作中的「每個小時」了解到更多訊息，未來幾天他將有更多話要說。

史托騰柏格表示，中國大陸偵察氣球在美國上空的行動，證實了中華人民共和國的行為模式。中國大陸正在大量地建設其軍事力量，包括核武器，而沒有任何透明度，「這是試圖宣示對南海的控制並威脅台灣，試圖控制包括北約國家在內的關鍵基礎設施，鎮壓本國公民，踐踏人權，並深化與莫斯科的戰略夥伴關係」。

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）日前已向40間大使館、近150名外國外交官介紹相關情況，而美國駐北京大使館本周稍早已經召集外國外交官，介紹美國關於偵察氣球行動的調查結果。美國情報界也得出結論認為，最近穿越美國大陸的疑似中國大陸的間諜氣球，是中國大陸軍方實施的廣泛偵察計畫的一部分。