【旅奇傳媒/日本部報導】

現在正是日本的梅花季節。位於神奈川縣小田原市的小田原花園中的「溪流梅園」，園內共有300品種500株梅樹此刻花開得正美，即日起到3月5日週日也將舉辦梅花祭，提供各種體驗活動和限定商品。梅花祭期間，天天無休，免費入園、停車場也免費。2月23日園內是和服日，提供3000日圓和服體驗，當天只要穿著和服逛梅園，都可以獲贈暖呼呼紅豆湯圓一杯。

▲淡紅色的「藤牡丹枝垂梅」品種超美。 圖：西武造園株式會社／提供

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