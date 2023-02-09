【旅遊經 編輯部報導】

鄰近原爆中心點的和平紀念公園，沿著河堤開滿了染井吉野櫻。（旅遊經提供）

日本櫻花季即將展開，讓國人已忍不住規劃行程，至日本追櫻「趣」！其中日本廣島每年的三月下旬至四月上旬也粉嫩登場，廣島市內將被櫻花點綴成粉紅色，其中四大賞櫻名所不能錯過！

被列為日本名勝、日本歷史公園百選的縮景園，除了櫻花，四季更迭的花卉，也值得一訪。（旅遊經提供）

包括：「和平紀念公園」是獲得米其林二星級評價的旅遊景點，近300株的染井吉野櫻沿著河堤綻放，特顯詩意，晚上的浪漫夜櫻更是看點之一；到日本名勝「縮景園」除了可欣賞山川造景庭園的雄偉絕美，在此春日時節還可感受櫻花增添的柔和氛圍；內有多座美術館及圖書館的「比治山公園」，到了春天近1,300株的櫻花盛開，是充滿藝術氣息的賞櫻名勝；「廣島縣綠化中心」擁有125公頃大的森林，約60種以上品種的櫻花先後綻放，整個櫻花季都有花可賞，讓旅客盡情沐浴在粉櫻紛飛之中。

比治山公園內有多座美術館及圖書館，是知名的藝術公園，同時也以櫻花名勝而聞名。（旅遊經提供）

欲了解廣島縣內各地區的賞櫻名勝，即時的開花情報，可至官網查詢

廣島除了櫻花之外，還有許多出色的景點，如：面海背山的尾道，像極了動畫中的濱港小鎮，也是旅日作家張維中的最愛，尾道有著世界級跨海自行車道「瀨戶內島波海道」，途中湛藍大海絕對是標配；走入西日之光的「耕三寺」，建築色彩濃烈、別具特色；日本近年社群上火紅的網美打卡景點「未來心之丘」，由純白大理石打造，讓人彷彿身置白色天堂；尾道同時是日本第一的國產檸檬產地，各式檸檬料理是當地才吃得到的特色美食，尤其不可錯過品嚐金黃色的檸檬火鍋！

◎最療癒的湛藍景色—「瀨戶內島波海道」

世界級自行車道「瀨戶內島波海道」，乘風而騎，感受瀨戶內跳島樂趣。（旅遊經提供）

將廣島縣尾道市與愛媛縣今治市之間，漂浮在瀨戶內海上的美麗小島串聯起來，全長60公里，是日本第一條能橫跨海峽且受到日本國內外認證的自行車道。自行車出租設施眾多，自行車款式從一般的城市單車，到正規的公路越野車，種類多樣，近年更新增電動單車的租借，讓大小旅客都能享受騎乘在島波海道上的樂趣。沿途自行車道上，都標有藍線（Blue Line）指引標示，外國旅客也不須擔心迷路。

◎國寶級的五彩寺院—「耕三寺」

國寶級寺院「耕三寺」，華麗且色彩繽紛的建築，令人嘆為觀止。（旅遊經提供）

為日本政府指定的國寶級寺院，亦有「西日之光」的美譽。由定居大阪的法國焊接技術先鋒「耕三寺耕三」，為了紀念母親，費時30多年所建，希望所有參訪的人們，都能將母親的恩惠銘記於心，故也被稱為「母親寺」。五彩繽紛的寺院中，複刻了京都、奈良及日光等許多日本國寶級建築物，華麗多彩的殿堂及佛塔，令人忍不住停下腳步細細端詳。

◎白色美學的極致—「未來心之丘」

網美必拍的人氣打卡景點「未來心之丘」，白色巨石圍繞，與藍天相稱，彷彿來到了希臘。（旅遊經提供）

位於耕三寺境內，有別於耕三寺的多彩絢麗，由大理石打造的白色世界純淨無暇，讓人彷彿置身天堂。由廣島出身、活躍於義大利的雕刻家杭谷一東氏所設計，佔地5,000平方公尺，使用多達3,000公噸的大理石，歷時16年，打造出大小不一且各具意義及主題性的紀念碑，並與周遭的自然景觀巧妙結合，是廣島最新的網美必拍景點之一。庭園內的咖啡廳同樣用大理石打造，還可遠眺瀨戶內的蔚藍海水，遼闊視野令人心曠神怡。

◎金黃色的美食風暴—「尾道檸檬」

尾道檸檬的清爽口感，加入海鮮火鍋內，香氣四溢，美味再提升，視覺上也是另一種享受。（旅遊經提供）

這裡有各式各樣的檸檬美食，其中包括：名料理「檸檬火鍋」，將切片的檸檬整齊排列在塞滿了海鮮及蔬菜的火鍋上，爽口酸味增添了層次感，風味更佳。善用島上食材的義式冰淇淋店「Shimanami Dolce 瀨戶田本店」是島上名物之一，最適合做為飯後甜點，坐在擁有第一排無敵海景的座位上吃冰淇淋，也是騎完車後撫平疲憊的獎勵。最後可到「SHIMAGOCORO SETODA」，買塊綿密不膩口的檸檬小蛋糕，做為尾道旅程的伴手禮。

圖片：廣島縣觀光聯盟提供