台南水情不佳，市長黃偉哲邀集水利署南區水資源局、自來水公司第六管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局等單位舉行抗旱會議，會中要求工業區必須落實自主節水，並多增加使用回收水來替代自來水，目標希望工業區至少節水7％以上甚至更多。

2022年台南降雨量偏低，約為歷年同期6成，台南市水情燈號自12月2日起轉為黃燈減壓供水，為協調境內各單位共同抗旱，黃偉哲要求市府所屬各行政機關應該主動響應節水，工業區落實自主節水。

水利局統計，包括永康、樹谷、柳營科工區、新吉工業區每日用水量大約1萬9500噸，水情轉黃燈後，已要求多使用再生水，節水後，每日用水量大約1萬3850噸；而南科每日平均用水量都超過20萬噸，也配合市府節水措施，每日用水量從11月日用水量22.85萬噸，1月已降為每日用水量20.73萬噸。

黃偉哲表示，節約用水可增加使用回收水來替代自來水，台南有7處水資源中心可回收汙水淨化為回收水，可供民間免費去用於掃街、澆灌、抑制工地揚塵等，目前市府每月平均使用回收水14萬噸，過去3個月已使用42萬噸回收水，平均每天使用超過4000噸。

黃偉哲也請水利署評估調度台南現有的RO濾水設備到樹谷園區就近供應給南科廠商或其他適宜地點。南科管理局說明，目前已有廠商表達使用意願，將盡力媒合載運。南科管理局也表示，市府興建的永康再生水廠已每天供應8000噸再生水用於半導體與面板產業的製程。

根據水利署統計，目前曾文、烏山頭蓄水量約1億6500萬噸、南化水庫5417萬噸，雖然南化水庫比往年同期減少104萬噸，但曾文與烏山頭水庫合計比去年同期增加3071萬噸，尤其，相較2021年百年大旱，今年水情相對穩定。

黃偉哲也指示水利局盡快完工安平再生水廠，力求今年3月每天供應1萬噸再生水給南科，減少民生用水壓力。而了為協調境內各單位共同抗旱，水利局指出，台南境內19口抗旱井已整備完成，每天可供應3萬噸產業次級水供民間使用。