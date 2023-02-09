美成功試射新型高超音速飛彈

美軍正考慮在中俄後院的幾處軍事基地部署高超音速飛彈，以及有多枚彈頭的中程彈道飛彈（MRBM），以先發制人，打擊兩國的反介入/區域拒止（Anti-access/Area Denial, A2AD）武器。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）8日報導，未具名的日本官員說，願授權美國在九州部署高超音速和「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。不過，「戰斧」只會用來執行沒有時間限制的任務。

由於高超音速飛彈能在高速下機動，難以捉摸，因此也讓敵方較難追蹤並攔截。美國國會預算處（Congressional Budget Office）在報告中針對這項計畫歸納道，用高超音速飛彈來對付傳統彈道飛彈防禦（BMD）攔截裝備比較有效。

然而，美軍要是想在南海，或是波羅的海等中俄反介入/區域拒止區有效作戰，可能需要在3,000—5,000公里的射程間，利用不到1小時的時間，打擊如海岸防禦系統、長程打擊系統和反介入/區域拒止系統內的超視距（Over-the-Horizon，OTH）雷達等目標。

美國藉由打擊中國大陸的這類發射處，就能在剛爆發衝突時，限制中方反介入/區域拒止作戰的效用。接著美軍就能運用較短程，殺傷力更大的廣泛武器。

近5年來，美國軍方高層坦承，面對中俄利用長程反介入/區域拒止飛彈建立的複雜防禦網，美軍一直屈居劣勢。尤其是擁有數量最大，也最多樣巡弋，反艦和傳統彈道飛彈的中國，主要的戰術準則在於從本土輕鬆打擊第一和第二島鏈上的美國海上和陸地資產，接著用毫髮未損的第二、第三道防線，來應戰剩餘的美軍。

解放軍東風系列飛彈

例如，解放軍的東風-16短程彈道飛彈（SRBM）射程可達1000公里，可涵蓋整個第一島鏈。至於東風-21D「航母殺手」，則能打擊第二島鏈，還有任何逼近的美國海軍艦隊。

此外，射程可達3,500公里的東風-26中長程彈道飛彈（IRBM），則能打擊美國在西太平洋最重要的關島海軍基地。而東風-17高超音速飛彈、東風-21D反艦彈道飛彈（ASBM）、東風-10A次音速巡弋飛彈和東風-100超音速巡弋飛彈等，都能完全覆蓋日本九州島。