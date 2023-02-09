嘉義市政府一級局處長大異動，今天市長黃敏惠布達民政處、社會處、行政處、都發處、地政處、環保局等6位新局處長到任，市府人事處表示，市府共有20個局處，目前10位局處長政務官聘任，已滿額。

嘉義市長黃敏惠布達6位新就任局處長。（廖素慧攝）

新人事異動如下：原社會處長林家緯調任民政處長，新任社會處長黃毅晨；環保局長蕭令宜調任行政處長，環保局長由市府祕書李佳禾接掌；行政處長陳光興改調地政處長；新任都市發展處長許懷群；原任民政處長劉美鳳、原任都發處長黃緒信都改調參議。

嘉義市政府原行政處長陳光興是政務官任用，是地政業務老兵，今天起改調任地政處長。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，調整市府人事是要強化局處長跨域歷練，用不用角度思維為民服務，還有3位新生力軍加人，為市府團隊注入新血輪，要跨局處合作一起推動10大旗艦計畫，讓市政發展透過「西區大發展」、「東區大進步」雙引擎，實踐「全齡共享、世代宜居」的願景。

嘉義市長黃敏惠期勉新市府團隊跨局處合作。（廖素慧攝）

嘉義市政府都發處長許懷群（左至右）、環保局長李佳禾、社會處長黃毅晨。（廖素慧攝）

新任都發處長許懷群，美國哥倫比亞大學建築、規畫與保護研究所碩士、成功大學都市計畫系畢業，有美商AECOM工程顧問公司建築與人居環境總監工作經驗。他說，在「東區大進步、西區大發展」的10大旗艦計畫下，近期會陸續讓大家看到成果。

新任環保局長李佳禾，原任嘉義市政府祕書，曾任經濟部工業局技正，台大環境工程學研究所博士，環保技職高考及格。他說，會朝黃市長提出的「新永續淨零」的目標，推進碳排減量、自治條例、環保園區規畫等施政。

新任社會處長黃毅晨，曾任嘉南藥理科技大學社會工作系兼任專技講師。他說，長期在基層服務，了解基層需求及社服工作，會朝「全齡共享、世代宜居」的願景努力。