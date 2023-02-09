【旅遊經 編輯部報導】大台北民眾，其實不用大老遠跑到苗栗大湖採草莓，其實就近內湖就可以感受「玩莓」，內湖區草莓園活動為每年2月至5月上旬登場，草莓園主要分佈於「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街共3處、有21家農園供民眾選擇，內湖的草莓多採溫室高架栽種，讓民眾在下雨天也能輕鬆享受採草莓樂趣。

草莓嬌豔欲滴令人喜愛(攝影：洪書瑱)

草莓採果趣(圖：臺北市政府產業發展局提供)

※.大湖街-安泰街周邊農園：清香休閒農場、桂香草莓園、向日有機農場、安泰休閒農園等共4家。

鮮採草莓(圖：臺北市政府產業發展局提供)

※. 白石湖休閒農業區周邊農園：黃文成草莓園、野草花果有機農場、農驛棧有機農場、菩提園有機農場、東林休閒農園、莓圃休閒農園、白石湖草莓園、山櫻草莓園、碧山草莓園、田園美色草莓園、內湖休閒農園、貴月農場、美麗田農園Farmily、白石森活休閒農場、大崙頭草莓園、慶舜有機農場、穠舍田園等共17家。

草莓手作樂-草莓果醬DIY(攝影：洪書瑱)

內湖區各農園除了有鮮採草莓讓您享受「草莓採果趣」外，也有各式「莓好食光」的草莓美食及飲品可以品嚐，包括草莓冰淇淋、草莓飲品、草莓披蕯、草莓鬆餅、草莓香腸等；還有好玩的「草莓手作樂」DIY活動，如草莓果醬DIY、草莓盆栽等適合親子、家庭、情侶、好友們一同預約前往，遊程結束時，帶上一份「幸福莓滿」的草莓伴手禮，甜甜蜜蜜送禮自用兩相宜。另外內湖周邊還有不少景點，例如大湖公園、碧湖公園、白石湖吊橋、碧山巖開漳聖王廟、春秋步道、內溝溪生態步道等，快來享受一趟內湖山景好吃、好玩、好風光的漫遊之旅。尤其情人節即將到來，嬌豔欲滴的草莓，能輕易締造「莓」好時光！

草莓冰淇淋(攝影：洪書瑱)

※.為推廣內湖草莓，產發局推出多項好康活動，三大好康攻略報您知──

【好康攻略一】2023內湖草莓園活動期間，加入「內湖草莓季LINE官方好友」即可參加「線上轉轉樂抽折價券活動」，有機會抽中100、200、500元折價券，中獎者可至內湖草莓季配合之草莓農園消費使用，首波兌換期限至3月2日止，每人每個LINE帳號限兌換1次，數量有限，趕緊來搶好康！

【好康攻略二】凡於內湖草莓園活動期間，至於內湖草莓園配合之草莓農園消費滿400元，即可兌換內湖草莓冰淇淋1份，數量有限、送完為止。

【好康攻略三】凡於內湖草莓園活動期間，至內湖草莓園配合之草莓農園，持「2023內湖草莓季-草莓星球主題手拿牌」於FB拍照打卡並標註「#2023內湖草莓季 #FB打卡抽好禮」，即可參加抽獎活動，好康機會千萬不可錯過！

內湖草莓季各項好康攻略可加入「內湖草莓季LINE官方好友」，以及至內湖草莓季活動官網查詢，網站有農園介紹、交通資訊及最新活動詳情等！也提醒民眾部份草苺園平日需預約，營業時間也各家有所不同，民眾前往前，請先行致電！