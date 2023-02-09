新北市63歲陳姓男子前年不滿離婚後財產分配不均，與林姓前妻要求復合未果，持水果刀殺害林女後，還拿房屋權狀貼在林女臉上，並將5000元現金分別塞在她左右手，一審考量他犯後自首符合減刑條件，判刑15年6月，上訴後，二審仍判決15年6月。可上訴。

陳男與林女育有1女，先前曾對林女多次家暴，因此前年8月離婚，林女離婚後不僅將名下的房子讓給陳男居住，還不定時為他準備三餐，不過陳男不滿2人財產分配、復合問題，曾多次打電話騷擾，要求要搬回去住。

陳男前年9月10日約同林女到住家，雙方又發生爭執，陳男一氣之下持水果刀猛刺林女，用力之猛，導致刀柄彎曲斷裂，但他仍不罷休，換了菜刀、另把水果刀猛砍林女，導致對方頸靜動脈破裂，頸椎、氣管受傷，最終出血性休克死亡。

林女死後，陳男還將血衣丟在遺體上，甚至將房屋權狀貼在林女臉上，並在她左右手掌各塞了5000元現金，深怕林女回來復仇，並對林女不肯歸還房產表達不滿，隨後他也打電話給律師自首。