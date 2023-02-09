台灣首善之都台北市正在快速變老！ 根據內政部資料統計，自2012年Q2至2022年Q2期間，全國平均屋齡衝破30年大關、來到32年，十年來增加5.66歲，其中台北市平均屋齡更跳升近8年達37.06年，上升速度為六都之最；加上台北市新興重劃區數量屈指可數，新建案供給量有限，舊市區呈現處處是老房子的窘境。

安信建經總經理張峰榮指出，台北市屋齡達30年以上的老屋數量已累積至逾65萬戶，占北市住宅存量高達約72％，等於10間房子裡就有超過7間是老屋；其中由安信建經「全案管理」管理團隊負責承作的台北市大同區「延平北路案」，連三棟透天老宅並排同列，其中一棟屋齡就將近90年，創下「全案管理」重建最老屋齡紀錄！

安信建經總經理張峰榮分析，雖然近年政府給予都更、危老重建的容積獎勵，民間亦企業響應推動，但仍卻趕不上房屋老化速度，認為原因除了整合難度高之原因外，另銀行融資轉難，房市景氣走弱，以及建商分回條件不夠優渥等因素有關。專家認為，基本上屋齡在55年上下的房子若管理、維護與修繕得宜都尚在適合居住的範圍內，但除管線須維修外，老屋耐震程度會逐年遞減，若是連棟老房，更要留意結構是否有因為鄰居動工而造成損害。

符合都市計畫範圍內，並通過危老建築評估後的合法建築物，經重建計劃範圍內土地及合法建築物所有權人100％同意後，即可申請進行危老重建；地主們可透過自建、委託建商興建、與建商共同合建，及委由建經公司一條龍的全案管理進行；但不論自建、委建或合建，都會牽涉到專業背景、資金等問題。 此次動工的延平北路案基地約150坪，為數棟屋齡平均超過50年以上之建物，總銷量體逾千坪，因人數多又缺乏傳統開發商或建商角色主導及整合，執行過程中較難以達成共識；而安信建經以全案管理顧問角色協助地主們簡化流程、解決意見分歧與融資問題，並且為地主量身打造地上12層、地下2層之全新住宅大樓， 於2/8動工，達成地主多年來的重建心願。

安信建經以「全案管理」協助地主危老自建，整合信義企業集團及資源，負責統籌資金、建築設計、營造興建、銷售及物管售服等一條龍服務，替地主快速爭取最高之危老獎勵與優惠融資。在去年度協助地主及中小企業主活化資產評估，累計超過500億元，預估今年評估案量可再增加二~三成。張峰榮預估，因中央與雙北市政府均積極推動老屋重建，有意重建的屋主應把握優渥的危老容積獎勵儘快進行，讓老屋在最短時間內達成重建夢想，以圓搬入新居的夢想。