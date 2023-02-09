近日因片商小編在臉書突然真性情抱怨「煩死了好想離職」意外爆紅，不僅引來許多網路名人朝聖，網上也掀起跟風留言「煩死了」文體，32歲女星林舒語過去被封為偶像劇女神，8年前雙喜臨門嫁給圈外小開男友，昨(8日)她也跟風寫下：「煩死了，離不了婚」，讓外界以為她婚姻觸礁，沒想到只是烏龍一場，也引來粉絲罵翻。

林舒語先前在李國毅、任容萱主演《我的自由年代》一炮而紅，2015年她與圈外小開男友閃婚，並已懷有3個月身孕，兩人婚後陸續生下兩個兒子，今年初自曝再度懷孕，卻在胎檢時發現寶寶心臟停止跳動，她承認已經是第二次，令她一離開診間就崩潰，最後不得不選擇引產。

林舒語發文。（圖／翻攝自林舒語-粉絲專頁臉書）

2020年林舒語上《單身行不行》談到婚姻最令人抓狂的小事，表示婚後自己下廚，沒想到老公都不等她，自己把好吃的菜先吃完，令她相當傻眼，懷二胎期間，另一半又閃電說要去日本創業，留她一個人在台灣帶2個孩子，有如「偽單親媽媽」，未料老公在日本開甜點店受到疫情影響，慘賠7位數，最後只能認賠收店回台打拚，林舒語坦言：「我們都因歷經低潮，更認識彼此了」。

林舒語被粉絲嗆。（圖／翻攝自林舒語-粉絲專頁臉書）

昨林舒語發文，突然表示：「煩死了，離不了婚」，引來眾人關切，她立刻曬出兩人放閃照片寫下4點：「老公這麼愛我，誰捨得離婚」、「陪著我到處玩！當然要抓緊緊」、「每天工作回家還把碗洗的乾乾淨淨，要怎麼不愛」、「連耳環掉了都要親手幫我戴上，會不會太貼心」，引來部分粉絲回應：「這樣好玩嗎」、「跟風不是這樣說的」、「看到這標題我嚇一大跳，我想說舒語跟老公這麼幸福怎麼會呢」、「話…還是不要亂說的好」。