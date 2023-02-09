36歲女星郭采潔剛出道時形象甜美、清新，2013年轉往大陸演藝圈發展後，造型越來越前衛，時常引起話題。在（7）日她就在社群平台上分享一張素顏照，眉毛稀疏像「無眉道人」，蒼白憔悴的模樣，也讓粉絲十分擔心郭采潔的身體狀況。

郭采潔近日透過微博發文寫下「昨天是照著月亮出門的！」，隨後分享一系列的美照，從照片中可見，她身穿著藍色上衣，頭戴黑色毛帽，還圍著大圍巾，對著鏡頭甜笑。不過素顏入鏡的她，似乎在挑戰2023年才剛流行起來的「無眉妝」，雖然五官依舊精緻，眉毛稀疏的模樣，像是少了一個五官，看起精神略微憔悴，讓網友神分擔憂，紛紛留言表示「完全認不出來」、「采潔要多吃點」、「身體怎麼了，看起來很憔悴」

郭采潔曬出照片，眉毛稀疏的模樣令網友粉絲相當擔憂。(圖/郭采潔 微博)

事實上，郭采潔近年常因外型變化而登上版面，揹負各種正負評論，過去的她是甜美清純路線，如今現年36歲的她，頭髮越變越短，過於前衛的造型，令許多網友無法接受。

而且，郭采潔的身型比較消瘦，容易給人沒有朝氣的印象，大部分網友相當懷念剛出道時清純的模樣，日前她發出在巴黎街頭拍攝的照片後，有網友質疑她的「五官再升級」，甚至直言她「越長越奇怪」，而粉絲們力挺偶像，「永遠都是這麼的時尚，我感覺郭采潔好有魅力」、「這種風格真的好酷啊！郭采潔駕馭得特別好」、「郭采潔這組照片也太帥了！」