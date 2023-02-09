警方搜出令人害羞的男性生殖器造型安非他命吸食器。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

36歲張姓藥頭與藥腳死黨，日前投宿台中某旅館遭警方查獲，屋內藏大批毒品等犯罪贓證物，另被警搜出令人害羞的男性生殖器造型安非他命吸食器，張疑吸毒後神智恍惚，當警方出示證件時，竟低頭回答：「不敢看」，警方進一步調查，張與王姓女友藏身旅店，涉嫌分裝毒品，訊後依毒品罪嫌送辦。

「2千多包毒品分裝」警方獲報於該旅店7樓705號房先查獲36歲張男及28歲王女等2人包裝、製造毒品咖啡包，現場查扣毒品咖啡包2212包（重5062公克）、半成品706包（1482克）、安非他命4包（毛重8.6公克）、毒品包裝袋11840張、封口機1台、點鈔機1台及手機9支等贓證物。

台中市刑大偵一隊副隊長陳登義指出，偵辦過程中，鄭男及王女為男女朋友，另承租於7樓710號房，警方在房內查獲安非他命11包、咖啡包23包、安非他命吸食器4組、手機4支等贓證物。其中1支狀似「男性生殖器」造型吸食器，鄭嫌稱吸起來「較有fu」，令現場警員啼笑皆非。

「1棟3房住毒品人口」另1批警力於該商旅2樓209號房查獲通緝中的43歲黃男、28歲鄭男，及25歲黃男等3人，鄭及黃男等2人見警敲門時，因心虛由廁所窗戶脫逃跳下1樓時落網，剛好被「守株待兔」的員警給逮捕，現場查扣海洛因8包、安非他命50包、大麻花2包、大麻種籽4顆及手機1支等贓證物。

台中市刑大偵一隊指出，毒品人口藏身旅館，躲避警方查緝，經友善通報網提供情資，與轄區第二分局成立專案小組，在台中地檢署檢察官指揮偵辦，鍥而不捨持續監控蒐報，見時機成熟收網；全案訊後依毒品危害防制條例罪送辦，檢方偵結起訴在案。

警方呼籲，新興毒品以精美又新潮的咖啡或果汁包裝，吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，有猝死風險，切勿因一時好奇而嘗試，另製造販賣毒品更是罪加一等，警方續強化治安能量，打擊毒品犯罪、刨根究底的決心。

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