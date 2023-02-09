陳姓與程姓男子於去年10月因為廟會遶境扛神轎的糾紛，雙方約了到某宮廟前談判。陳男還約了兩名男子，徒手毆打程男的臉部，還持辣椒水噴程男的眼睛部位。楠梓警方訊後移送橋頭地檢署訊。橋檢依妨害秩序提起公訴。

起訴書指出，陳男與程男因為遶境糾紛起了衝突，雙方約了在一家宮廟前談判。程男這一方的董姓與蘇姓等人到場，看到沒人在場就離去。之後陳男等人士到場，就在宮廟前徒手毆打程男的臉部，並以辣椒水噴程男。

程男打電話向游姓男子求救，游男與董男到場救援。董男才到場，就遭喝令拿下安全帽，陳男隨即拿安全帽毆打董男的頭部，一旁的盧男與陳男也上前徒手毆打董男，導致董男的臉部與鼻梁受傷。

楠梓警分局獲報後，在偵訊時陳男等3人坦承犯行，警方訊後移送橋檢。陳男等3人已與程男等人達成和解。檢方依刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪嫌，對3人提起公訴。