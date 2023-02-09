2020年7月高雄市美麗華舞廳前酒客鬥毆造成1死1傷，震驚社會，也讓當時的高市警局長李永癸遭拔官；而行凶的主嫌林瑞鴻依殺人罪等判17年；死者方的朋友也依重傷害罪遭起訴。不過高雄地檢署審理過後，根據監視器畫面判定張姓、何姓、藍姓男子屬於正當防衛，9日以不起訴偵結處分。

2020年7月10日早上6時，林男先帶著小弟在小港區某店家砸店，接著相約到美麗華舞廳消費，沒想到在美麗華舞廳門口與李男交會時，李男一群人中有人瞪向林男，因此林男拿出摺疊小刀直接往李男胸、腹部猛刺3刀，當場造成李男氣胸、大量出血不治，同行的張姓友人也遭到摺疊小刀攻擊，造成上臂受傷。

員警到場時，林男還謊報假名林建輝，趁前往醫院醫治時跳窗逃逸。最後因沒錢逃亡、逃回住處時遭警方逮獲。林男一度辯稱，自己是「正當防衛」，否認殺人，但高雄地方法院仍依殺人等罪判林男徒刑17年。

而遭毆打與刺傷的張姓、何姓、藍姓男子被依重傷害等罪起訴，高雄地檢署審理時，透過監視器畫面發現，他們一群人遭到攻擊後雖有持金爐和磚塊攻擊林男一群人，但身受重傷的他們仍有行為能力，卻沒繼續鬥毆，可見一行人出手反擊屬於「正當防衛」，因此檢察官判3人以不起訴偵結處分。