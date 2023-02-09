灰狼在休賽季做出重大補強，但似乎沒有看到任何效果，戰績反倒是越來越退步，為了力拼連續2年前進季後賽，灰狼已經與湖人、爵士完成三方交易，拿下康利（Mike Conley）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）及3個二輪籤，根據ESPN記者麥馬漢（Tim MacMahon）推特發文，灰狼此次交易著重的點在於康利，寄望這位老牌控衛能夠激勵本季狀態不佳的戈貝爾（Rudy Gobert）。

One big beneficiary of the three-team trade being discussed that would send Mike Conley Jr. to Minnesota: Timberwolves center Rudy Gobert. They developed a good chemistry in Utah, where they were paired in the sub patterns. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 8, 2023

灰狼去年付出巨大代價，才從爵士換回3屆最佳防守球員戈貝爾，結果本季加盟灰狼後，各項數據呈現全面下滑，與唐斯（Karl-Anthony Towns）的雙塔組合並沒有打出預期效果，唐斯去年11月底因傷缺席至今，理應成為內線支柱的戈貝爾還是無法進入狀況。

前役客場對陣金塊的比賽，戈貝爾攻防兩端都遭到約基奇（Nikola Jokic）壓制，全場僅有2次出手1分未得外，對位的約基奇只花了半場不到的時間就完成大三元，全場拿下20分、16助攻及12籃板，灰狼最終以112比146不敵金塊，慘輸34分。

過去在地板型控衛盧比歐（Ricky Rubio）、康利身邊打球，戈貝爾獲得不少籃下吃餅的機會，麥馬漢表示，拿下康利的灰狼或許是這筆三方交易最大受益者，戈貝爾過去在爵士與康利建立良好的化學反應，在灰狼有望複製這種模式，球隊想要康利，很大部分是取決對於戈貝爾的考慮。