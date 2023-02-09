女星隋棠近日遭樓下鄰居投訴放任小孩早晚奔跑吵鬧，引起軒然大波。毒理學專家招名威也跟風爆料，他以前在美國讀書的時候，隔壁房的室友每晚都帶女伴回來嘿咻，某次甚至持續了3天3夜才出來，引來其他室友的不滿，最後全寢室的人都去找舍監告狀，讓不少網友看完傻眼。

招名威昨在臉書上分享，最近大家都在爆料鄰居的內幕，他以前在美國念書的時候，隔壁房間的室友夜夜笙歌，每晚都帶女伴回來滾床單，最後竟鬧到全寢室的人都跑去找舍監告狀，而那位室友的房門口也因此被貼警告紙條。

招名威透露，那位室友持續了3天3夜以後，總算開門了，看到警告的紙條以後，整個事件才告一段落。

貼文引起網友討論，「3天3夜是被隔離嗎？好扯」、「有朋友分享過類似的事，2個不認識的人確診隔離，在交友軟體上滑到隔壁房的人，結果持續7天激戰，出關以後兩人就直接在一起」、「住校生最多荒誕的趣事」、「原來大戰3天3夜是真的」。