美東時間8日，美國防部發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）表示，迄今共有4個來自中華人民共和國的偵察氣球飛越過美國。他沒有詳細說明這些氣球的路徑，也沒有說明經過的美國地點是否為軍事站點。他指出，中國氣球一直在五大洲各地區運作，比如拉美、東南亞、東亞和歐洲。

美國之音報導，賴德在簡報會上直言，這讓人質疑，為什麼中國認為以不適當和不可接受的方式侵犯別國主權領空是可以的。收集中國偵察氣球的殘片行動仍在進行。

賴德說，該氣球100％絕非中國聲稱的「民用性質的飛艇」。他還證實，過去曾有4個中國偵察氣球飛過美國領土上空，並飛越了「中國人會感興趣的地點」，但不願透露氣球監視內容和飛行路徑等細節。

賴德表示，美國情報界發展出了識別這類氣球的能力，而過去幾年來，這些氣球曾被追蹤到，但是之前沒有被辨識出是偵察氣球。而雖然部分氣球沒有被辨識出來，「但隨後的情報分析確實使我們能夠表明這些是中國氣球」。

「我可以向你們保證這不是為了民用」，賴德補充說，「對此我們有100％的確定」。

報導指出，中方表示，該氣球是一個無意中偏離航線的「民用性質」的飛艇，用於氣象等科研。美國則駁斥這一說法，稱這是一個尋求敏感軍事地點情報的中國偵察氣球。美軍當地時間4日在南卡羅來納州海岸附近的大西洋上空擊落該氣球，北京稱美方「反應過度」。