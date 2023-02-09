疾管署統計，今年1月底至2月初國內腸病毒門急診就診急增4成，甚至已出現首例重症，開學日恐會又有新一波傳染風險。土城醫院兒科主治醫師莊奇錫、恩主公醫院兒科病房主任醫師賴岐傑指出，腸病毒流行季通常在夏秋，今年12月就陸續出現個案，其中又以腸病毒71型、D68型需要特別注意，兩者都有併發重症機會，5歲以下抵抗力較低的兒童平時就要勤洗手，做好防範。

土城醫院兒科主治醫師莊奇錫表示，腸病毒重症比例僅有萬分之三，家長不用過於擔心，不過小孩若出現4種症狀就須立即送醫。（土城醫院提供）

莊奇錫說，腸病毒都在天氣較熱時，開始流行，雖然他在門診僅有看到零星腸病毒病患，之後卻會陸續流行，腸病毒高危險群是5歲以下幼童，由於抵抗力較低、症狀反應較劇烈，通常手腳、屁股和口腔等部位會出現紅疹或水泡，搭配手足口病。

腸病毒有90多種類型，又以腸病毒71型、D68型最需要注意，莊奇錫提醒，71型以手足口病等腸病毒典型症狀為主，但D68型症狀卻是以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主，民眾常誤以爲是一般感冒，少數病患則會出現肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，這兩種病毒都有機會併發重症。

另外，皰疹性齦口炎與腸病毒症狀類似，不過皰疹性齦口炎會出現牙齦腫漲、流血症狀，較易區分。

莊奇錫表示，腸病毒重症比例僅有萬分之三，家長不用過於擔心，不過小孩若出現4種症狀就須立即送醫，分別是食慾精神活力下降、意識不清叫不醒、睡覺會驚醒或心跳每分超過140下，嚴重重症患者會產生腦幹腦炎，出現抽搐、眼歪嘴斜、手腳沒力氣等神經學症狀，最後嚴重者可能心肺衰竭，致死率達10至25％。

恩主公醫院兒科病房主任醫師賴岐傑指出，酒精不會消滅腸病毒，民眾仍須勤洗手、戴口罩，用漂白水消毒環境，才能避免染疫。（賴岐傑提供）

賴岐傑說，腸病毒門診病患通常都是輕症，目前沒有針對腸病毒的特效藥，因此門診主要是依據症狀治療，減緩病患口腔潰瘍等不適感，除非出現敗血症、心肌炎等重症才會考慮用免疫球蛋白治療。

賴岐傑表示，腸病毒患者可以服用冰涼、好吞嚥的食物，避免刺激口腔水泡，由於腸病毒是靠口糞、飛沫傳染，雖然室內口罩禁令逐步解除，仍建議幼童在教室內可以戴上口罩，減少飛沫傳染機會，另外，酒精不會消滅腸病毒，民眾仍須勤洗手、戴口罩，用漂白水消毒環境，才能避免染疫。