特力集團1月合併營收為32.1億元，年減13.6%，其中貿易事業體出貨目前仍受到歐美客戶持續消化庫存之影響，成長動能暫時趨於保守，1月合併營收為新台幣16億元，占營收比重約50%。

零售事業體1月合併營收為新台幣15.7億元，較去年同月減少，主要是受到農曆年時間差異，今年春節在1月、去年在2月，兩年春節落在不同月份，比較基期不同，占營收比重約49%。

特力表示，後疫情時代加上俄烏戰爭、通膨升息使得全球外在環境要恢復常態增添變數，對於身處貿易供應鏈一環的特力貿易而言，挑戰性也是不容小覷，公司將密切關注後續發展並且用靈活之採購策略因應市場情況，為客戶提供最佳供應方案。

在零售事業體方面，特力表示，台灣零售通路除了持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，持續積極發展社區小店，更貼近消費者的生活圈，再加上春節過後全民普發6000元現金，可望再帶動一波買氣，延續台灣零售事業之銷售動能。