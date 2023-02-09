在競爭加劇之際，Alphabet新推出的AI聊天機器人Bard出師不利，在線上宣傳活動中給出錯誤答案，股價應聲重挫7.7%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的拖累。

數位聯準會官員周三表示，為了抑制通膨，聯準會可能進一步升息，亦給市場帶來壓力。但他們沒有任何人暗示1月強勁的就業報告，可能促使聯準會採取更加激進的政策行動。

美國總統拜登周二晚間發表的國情咨文，亦是市場關注焦點。拜登在國會演說中呼籲對企業買回自家股票大幅提高稅率。

美國各交易所成交量總計為106.2億股，過去20日均量為119.3億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.07：1。那斯達克下跌與上漲股數比為2.21：1。

標普500指數11檔成分股創下52周新高、兩檔創52周新低。那斯達克指數81檔成分股創52周新高、35檔創新低。

儘管周三大跌，標普500指數今年來仍漲逾7%，那斯達克指數今年以來仍漲約14%。

★主要指數

道瓊指數跌207.68點或0.61%，收33,949.01點。

標普500指數跌46.14點或1.11%，收4,117.86點。

那斯達克指數跌203.27點或1.68%，收11,910.52點。

費城半導體指數跌68.52點或2.19%，收3,055.63點。

★消息

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，今年通膨似乎將繼續放緩，但聯準會要實現2%目標可能是一場「持久戰」，貨幣政策收緊的時間可能超出預期。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，聯準會需要繼續升息以應對供需失衡的情況，其基準利率今年升至介於5%～5.25%應是合適水準。

根據Refinitiv調查，2023年第一季標普500指數成份股中有42家公司下修獲利預測，8家上修獲利預測，其餘維持財測不變或一開始就未發布財測。Refinitiv表示，展望悲觀的公司占比超出歷史平均水準。

根據Refinitiv調查，在297家已經發布上季財報的標普500指數成分股當中，約69%的獲利表現優於市場預期，不過許多分析師基於對經濟體質的擔憂已經下修對企業上季獲利表現的看法。逾27%的企業上季獲利表現落後市場預期。

周三紐約期油收漲1.33美元或1.72%，報每桶78.47美元。倫敦布蘭特期油收漲1.4美元或1.67%，報每桶85.09美元。(2-1)