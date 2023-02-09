在談到這兩日的大起大落時，LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，需要更多證據讓市場繼續走高。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在華盛頓經濟俱樂部舉行的活動上表示，如果美國經濟持續強勁，利率可能需要升的比預期高，但他也表示「反通貨膨脹」（disinflation）的過程已經開始。在科技股與晶片股強勁反彈帶動下，周二美股大漲。

摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett表示，在企業獲利惡化與經濟前景黯淡等利空消息籠罩下，美股仍然走高，這已經形成嚴重背離（disconnects）的格局，將使市場陷入波動。他表示，技術性買盤是近來推動美股在漠視基本面下持續走高的主要因素之一，按照過往經驗，如此嚴重脫離現實的格局不可能持久。雖然聯準會主席鮑爾周二發表的談話被解讀為偏向鴿派，進而帶動美股上揚，但其他聯準會官員可能發表較為激進的言論，可能使美股漲勢受阻。

★類股

標普500指數11大類股全跌，通訊服務類股跌4.13%，跌幅最大；其次為公用事業股跌1.71%，科技股跌1.25%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌1.70%，收在7,731.63點。

★重磅股

重量級科技股方面，微軟跌0.31%，蘋果跌1.77%，亞馬遜跌2.02%，Alphabet跌7.68%，Meta跌4.27%。特斯拉漲2.28%，網飛漲1.07%。

道瓊指數成分股方面，聯合健康（UnitedHealth）漲1.33%，表現最佳；其次為默克藥廠（Merck&Co,默沙東）漲0.91%。英特爾跌2.79%，表現最疲弱；其次為雪佛龍（Chevron）跌2.35%。

主要晶片股方面，輝達漲0.14%，超微跌1.42%，恩智浦跌2.74%，英特爾跌2.79%，美光跌3.03%，高通跌3.26%，應用材料跌3.79%，德州儀器跌3.81%。

★焦點股

CVS Health Corp收漲3.5%，該連鎖藥局出價95億美元現金收購 Oak Street Health Inc。Oak Street Health上漲4.6%。

奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）跌約5%，其上季營收獲利均不如市場預期。

Lumen Technologies崩跌近21%，該電信公司上季虧損31億美元，且今年全年財測落後市場預期。

優步（Uber）漲5.53%，該網約車平台去年第四季營收年增49%，為86.1億美元，優於市場預期的84.9億美元。淨利為5.95億美元。經調整後每股盈餘0.29美元，遠優於市場預期為每股虧損0.18美元。執行長Dara Khosrowshahi表示，新冠疫情帶來的衝擊已經結束，集團可望提前在今年達到轉盈目標。此外，去年第四季平台上的活躍司機人數已經回到疫前水準，更創下了歷來新高，今年1月仍持續增加，足以應對當前市場的強勁需求。

Alphabet跌7.68%，收在99.37美元，失守100美元大關，市值蒸發逾1000億美元，盤中股價一度跌近9%。旗下谷歌公司新推出的人工智慧（AI）聊天機器人Bard在線上宣傳時給錯答案，且這場發表活動也沒有令人驚豔之處，在微軟來勢洶洶之際，令投資人擔心谷歌的優勢恐將不保。微軟周二宣布新版搜尋引擎Bing將引進新創公司OpenAI的ChatGPT聊天機器人技術。

華特迪士尼收漲0.1%，盤後大漲逾5%，該娛樂業巨頭上季營收獲利優於市場預期，並宣布將裁員7000人，相當員工總數約3.6%。執行長Bob Iger表示，透過這一波裁員可望節省開支25億美元。

★台股ADR

台積電ADR跌0.29%，收94.28美元，換算台股價格為566.81元。

聯電ADR跌1.33%，收8.19美元，換算台股價格為49.24元。

日月光ADR跌1.74%，收7.32美元，換算台股價格為110.02元。

中華電信ADR漲0.38%，收37.26美元，換算台股價格為112元。(2-2)