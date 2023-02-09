為了解決難纏的高通膨，美國去年採取激烈升息行動，卻也造成消費者需求快速反轉，景氣狀況不佳，今年更有可能爆出經濟衰退危機，受波及的大陸廠商在此狀況下，不得不讓員工延長休假，整體的營運壓力也增加不少。

CNBC報導，美國玩具製造商 Basic Fun首席執行長Jay Foreman透露，在大陸的合作工廠中，有部分的廠商都告訴工人，不需要在農曆年假期後馬上返回崗位，因為美國消費者還在消化庫存，預計要等到今年晚些時候，需求才會回升。

諮詢機構Asia Perspective共同創辦人Johan Annell強調，「零售業、任何非必要的消費產業，都受到相當大的打擊，主要是受到高庫存與市場需求減少，兩個負面因素所影響。」

大陸廠商也坦言狀況並不樂觀，業者提到，「美國的需求正在下降，且俄烏戰爭還沒有結束，我聽說2023年市場仍會相當艱難，雖然還是有機會保持成長，但壓力非常大。」

美國是大陸最大的國家貿易夥伴，但美國當地的零售額在過去幾個月持續放緩，讓大陸受到衝擊，去年大陸對美國的貿易量幾乎0成長，在今年可能進一步下滑的狀況下，大陸廠商也面臨嚴峻挑戰。