周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.27點或0.28%，為459.46點。指數在早盤一度衝高到近9個月新高，但在聯準會官員釋放鷹派訊號之下，指數有所回落。

英國股市上漲0.26%，盤中之時指數更來到7934點，觸及歷史新高。

Hargreaves Lansdown市場分析師Susannah Streeter表示：「眼前，投資人似乎更關注鮑爾承認通膨減速此一因素的影響，而不是他對對最新就業數據的關注」。

紐約聯準會主席John Williams和聯準會行長Lisa Cook說，仍需要限制性貨幣政策，來抵抗通膨。

歐洲央行政策官員Klaas Knot在周三表示，如果之後仍無法壓低通膨，央行可能在五月再度大幅升息。

「聯準會仍還沒準備好降息，歐洲央行比其它主要央行更為鷹派，因為通膨在歐元區是更大的一個問題」，TS Lombard的策略主管Andrea Cicione如此表示。

根據Refinitiv資料顯示，至今已發布財報的93家成分股企業中，超過半數表現優於預期。

樂觀的獲利報告，也帶動化工股上漲1.2%。

荷蘭塗料公司Akzo Nobel在預期原物料成本下降後，股價上漲1.0%，報70.5歐元。

挪威化學公司Yara在公布上季獲利超預期之後，股價上漲3.4%，報461挪威克朗。

全球最大工業氣體公司、德國的林德(Linde)在預期2023年獲利更高之後，股價升0.16%，報313.9歐元。

法國興業銀行(Societe Generale)將壞帳撥備上調了5倍之後，股價跌5.0%，報26.6歐元。

珠寶製造商Pandora在公布上季業績優於預期後，大漲10.6%，報647丹麥克朗。