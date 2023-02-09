合一宣布，入選國際永續評比機構-標普全球(S&P Global)「2023永續年鑑」(The Sustainability Yearbook 2023)及全球製藥業唯一獲得「最佳進步獎(Industry Mover)」殊榮，為台灣生技新藥企業首度入選該項國際公認的永續年鑑，在落實公司治理、維護永續環境及促進社會共融的ESG努力受到國際肯定。

標普全球每年彙整全球企業永續評估結果(Corporate Sustainability Assessment, CSA)，發布永續年鑑表彰各產業ESG績效最佳的公司。2023年永續年鑑涵蓋全球61個產業、超過7,800家企業，各產業Top 15%且總分達標的企業才得以入選永續年鑑。

以製藥業而言，全球僅有17家企業入選永續年鑑，合一生技是唯一入選的台灣生技新藥企業。「最佳進步獎」則是頒給各產業永續表現進步幅度最大的公司，合一從全球製藥業中脫穎而出唯一獲此殊榮。

依據評鑑報告，合一在公司治理及經濟、環境及社會三大面向都名列前茅。在受評的26個子項目中，共有12項排名前5%，其中產品品質管理及責任營銷獲得滿分；創新管理、供應鏈管理及職業健康與安全三項排名全球製藥業前3%，成績亮眼。