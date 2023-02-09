力士表示，受惠各國際IDM大廠早先將生產主力轉向車用等高階領域，並持續釋出其他應用領域的生產政策下，力士已於去年搶先取得電源供應器MOSFET先機，並因更早即取得國際級品牌廠合格供應商資格，且公司在專利佈局與掌握客戶需求並有技術提出適配產品的開發優勢，再加上品牌與電源供應器廠近年加大力度控管供應商門檻與數量，而促使力士在電源供應器MOSFET的業務推廣與先期共同開發上具備先入者優勢；又電源供應器產品較NB/PC等應用享有較高的利潤空間，此有助推升力士產品組合更加優異，並積極爭取市占率提升，樂觀今年營運逐季走揚。

此外，力士長期且完整佈局之MOSFET專利多達91件，其中超過半數與MOSFET相關，公司在手無侵權自有專利可客製化差別設計規格，並透過既有合作代工廠，共同開發專屬新品，提供客戶全方位技術解決方案；在產品佈局方面，未來也會持續增加中電壓(100V以上)如電源供應器、TV與Monitor產品比重，並維持低電壓出貨水準。

展望2023年，力士維持審慎樂觀態度，即便電子業仍處於庫存水位偏高的狀態，公司仍可預期今年可望維持逐季成長動能，除電源供應器將受惠新機種導入而持續放量外，公司亦積極拓展Wafer半成品在陸系客戶以外新訂單，有助挹注力士2023全年營運向上走揚。