統一投信指出，AI技術的研發仰賴長期且大量的資金投入，科技巨頭坐擁龐大併購及投資資源，且長年投入AI研發，早已建立高度競爭優勢，成為AI領域的主要玩家。例如微軟早在2019年就開始投資OpenAI，近期更是加碼投資，並宣布將整合ChatGPT技術與微軟旗下產品，達成強強聯手，挑戰Google地位。Google作為AI技術領導者，也不甘示弱，近期也將推出長年研發的AI聊天機器人Bard，穩定龍頭地位。同樣長年投入AI研發的META，也將加速推出其他AI相關應用。

在基礎設備部分，統一投信表示，處理器作為AI技術研發的硬體核心，高端處理器的大部分市佔率目前由Nvidia佔據。根據花旗銀行報告，ChatGPT應用大增有望讓Nvidia未來一年營收成長30~110億美元。AMD將推出的首款資料中心等級處理器，宣稱可大幅縮短AI模型的訓練時間，也讓AMD有望從火熱的AI領域中搶占市場份額。

統一FANG+ ETF（00757）成分股囊括10檔科技巨頭，除了微軟以外，還包括AI技術領導雙雄Google及META、處理器龍頭Nvidia及AMD等，一網打盡AI市場的最強潛力選手。除此之外，亞馬遜、蘋果、網飛、Snowflake及特斯拉，在AI應用也行之有年。例如特斯拉著名的自動駕駛，就是利用AI技術組建，而蘋果的語音助手Siri背後，也有AI的巨大功勞。ChatGPT推動AI技術發展達到新里程碑，也讓亞馬遜及Snowflake能透過結合ChatGPT應用，提高企業營運效率，加大科技巨頭的競爭優勢。

此外，台股掛牌的AI相關ETF還有元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、國泰AI+Robo(00737)等。而在主動型的AI相關基金則有安聯AI人工智慧以及第一金全球AI人工智慧等。