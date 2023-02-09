1.周二美國總統拜登在國會發表國情咨文時呼籲調高美國舉債上限、開徵富人稅，並將企業庫藏股稅率從現行的1%提高到4%。美國白宮經濟顧問Jared Bernstei對此表示，拜登加稅的建議僅針對大型企業與富人，年薪不到40萬美元的納稅人將不受影響。

2.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三接受CNBC訪問時表示，美國政府考慮與印度在某些製造業方面展開合作，以提升應對中國的競爭力。雷蒙多表示她與幾位美國企業執行長將在3月前往印度訪問，以討論在半導體晶片製造方面結盟的事宜。但她也表示，兩國達成任何協議之前，印度必須先遵守勞動規範。

3.受世紀強震影響，土耳其證券交易所Borsa Istanbul周三開盤即崩跌7%，並兩度觸發熔斷機制，該證交所隨後宣布當日股票、期貨和選擇權等所有交易取消，並將關閉5天直至2月15日，此為24年來首見。土耳其南部與敘利亞接壤地區本周一發生規模7.8世紀強震，迄今罹難人數已經破萬。

4.聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，隨著食品、能源和住房價格出現進一步走跌的跡象，今年美國通膨似乎將繼續放緩，但聯準會要實現2%目標可能是一場「持久戰」，貨幣政策收緊的時間可能超出預期。他表示，1月非農業數據顯示這場抗通膨之戰仍然漫長。沃勒今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策的投票權。

5.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，聯準會需要繼續升息以應對供需失衡的情況，其基準利率今年升至介於5%～5.25%應是合適水準。威廉斯表示，聯邦基金利率須達到「具限制性水準」並維持數年，才足以抑制通膨，通膨要回落至2%目標水平準，央行才可能轉向降息。

6.聯準會理事庫克（Lisa Cook）周三表示，目前美國的通膨率仍然過高，央行的升息政策還不到結束的時候，必須維持緊縮政策一段時間，以抑制物價水準。

7.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加242.3萬桶，至4.55億桶，超出市場預期的增加200萬桶，並創下2021年6月以來最高的庫存水位。上周美國汽油庫存增加500.8萬桶，超出市場預期的增加160萬桶。此外，目前美國的原油產量創下2020年4月來新高，戰略儲油SPR庫存量則維持在3.716億桶。考量北達科他州的頁岩油田老化，EIA將美國2024年原油產量預測從1月預估每日1281萬桶下修至1265萬桶，但仍創下歷史新高。

8.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上揚7.4%，扭轉前一周的跌9%。30年期固定抵押貸款利率為6.18%，略低於前一周的6.19%。

9.英國反壟斷機構「競爭與市場管理局」（CMA）表示，微軟斥資690億美元收購遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）的交易將削弱競爭對手並損害市場競爭。如果這項批准這項交易，消費者可能面對價格提高和選擇減少，並將打擊業界的創作力。繼美國和歐盟反壟斷監管機關表態反對之後，英國CMA此番註解使微軟能否完成這項交易的前景更為黯淡。

10.周三紐約期油收漲1.33美元或1.72%，報每桶78.47美元。倫敦布蘭特期油收漲1.4美元或1.67%，報每桶85.09美元。市場對聯準會持續升息導致美國經濟陷入衰退的擔憂緩解，國際油價連漲第三天。

11.周三美元指數尾盤微升至103.38，市場仍在消化聯準會主席鮑爾周二就經濟、通膨與利率前景發表的談話。有些人認為鮑爾的論調偏向溫和，將使美元偏軟，但也有人認為這位美國央行總裁的立場並沒有改變，仍然偏向鷹派，因此對美元的看法不宜過分悲觀。根據利率期貨數據，操盤手仍然預期聯準會6月升息至5.1%到頂，到今年底將降息至4.8%。

12.周三紐約期金小漲0.3%，報每盎司1890.7美元，投資人持續觀望美國利率走向。