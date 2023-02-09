台股今天盤中雖然回檔整理，但空間幅度不大，顯示支撐力道不弱，多方力道還在。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的。

目前市場殖利率均值約在4.7％，高股息相關則以晶圓代工供應鏈、傳產、遊戲等為持股產業主軸。此外，亦可佈局部份非高股息標的，並以對抗通膨為主要方向，如奢侈品、鋼鐵、NDAA、FDPR受惠股。

針對後市，劉宇衡指出，俄烏戰爭進入焦著狀態，但除核武威脅外，對經濟影響層面漸退，美中關係進入鬥而不破，兩個太陽競爭持續，美國對於Chip Act、NDAA效應將持續加強，大陸則開始對內需產業加強鬆綁，兩個太陽的後續發展對於台灣產業鏈其實都有利基之處。

至於後續變數，主要仍在通膨方面，雖全球CPI開始降低，但核心CPI仍表現出黏稠性，下降幅度不大，故通膨仍是目前金融市場主要負面因子，美國聯準會的中心思想將控制通膨列為優先任務，此外，2023年亦要面對全球經濟成長放緩問題，尤其是衰退風險將持續被市場討論，將致盤勢趨於震盪。