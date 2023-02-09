南紡去年全年營收為219.68億元，年增8.8%。此次和健康科技品牌科樂思KOLLOS合作，結合人因工學升級推出護芯襪、3D倍舒眠眼罩、健康樂活內褲、溫心毯等循環健康穿戴品等，全方位守護大眾健康、提升熟齡族群更優質的生活品質，共創循環健康新世代！

科樂思是目前世界第一個以洸動能健康科技達到遠紅外線6大標準的品牌，其技術實力獲得兩岸三地的關注，更有美國國際服裝大廠和知名全球生技大廠伸出合作橄欖枝。自研發起科樂思的開發數據就讓台灣工研院和紡織綜合研究所驚豔，憑著堅實的專業科技也獲得台南紡織的肯定並攜手合作研發。且由於洸動能可在常溫穩定釋放大師級遠紅外線且水洗不退，更獲得了不少台灣知名醫師邀請，合作開發健康貼身產品。

南紡也是知名的資產題材概念股，手中除了台南後甲及七甲商業區土地外，另有還有74甲土地資產，長期的土地開發更受到市場矚目。台南的地價在台積電(2330)建廠題材正已經大幅上揚，南紡在台南市擁有相當多的土地，在物價波動，通貨膨漲嚴重下，土地是最大的資產，而南紡在台南擁有的大規模土地，資產價值也跟著大增，其中南紡土地新市廠十甲的土地目前正進行開發計畫，未來可望再挹注收益。